Verloor Rusland vier gevechtsvliegtuigen in één dag? Dit weten we al

Rusland is zaterdag mogelijk vier gevechtsvliegtuigen in de buurt met de Oekraïense grens kwijtgeraakt. Dat blijkt uit verschillende berichten.

Vanuit verschillende hoeken komen er nieuwsberichten dat in een Russische regio, aan de grens met Oekraïne, zaterdag één of meerdere Russische gevechtsvliegtuigen zijn neergestort. Er bestaat momenteel heel wat onduidelijkheid over het aantal toestellen en de oorzaak van de crash.

De Russische krant Kommersant deelde zaterdag mee dat er twee gevechtsvliegtuigen en twee militaire helikopters werden neergeschoten in de buurt van de Oekraïense grens. Volgens hen gaat het om een SU-34-jachtbommenwerper, een SU-35-straaljager en twee Mi-8-helikopters. Ze zouden “bijna simultaan” uit de lucht geschoten zijn in de regio van Bryansk, in de buurt van het noordoosten van Oekraïne. “Volgens voorlopige gegevens zouden de gevechtsvliegtuigen een raket- en bomaanval uitvoeren op doelen in de regio Tsjernihiv in Oekraïne, en de helikopters waren er ter ondersteuning - onder meer om de ‘Su’-bemanningen op te pikken als ze werden neergeschoten.” Volgens Kommersant kwamen verschillende bemanningsleden om het leven.

Het Russische staatspersagentschap Tass sprak ook over een Russische Su-34, die gecrasht was, maar gaf geen oorzaak. Volgens hen zou ook één helikopter neergestort zijn door vuur in de motor.

Concrete bronnen zijn er voorlopig niet voor die nieuwsberichten, maar heel wat Russische militaire bloggers spraken zaterdag ook over de feiten.

Aleksandr Bogomaz, gouverneur van de regio Bryansk, bevestigde dat er één helikopter gecrasht is en dat daarbij één burger gewond raakte. Verder details gaf hij niet. Andrei Medvedev van de gemeenteraad in Moskou zei zaterdag, volgens CNN, dan weer dat vier vliegtuigen verloren waren gegaan.

“Instant karma”

Het ministerie van Defensie van Moskou heeft nog niet gereageerd op de feiten. Oekraïne heeft ook niet bevestigd of zij achter de crash van één of meerdere toestellen zouden zitten. Volgens hen zou één van de Russische vliegtuigen zaterdag wel “in de problemen zijn gekomen.” Volgens Yuriy Ihnat van de Oekraïense luchtmacht wilde het Russische vliegtuig een aanval uitvoeren op Oekraïeners en kwam het daarbij “in de problemen.”

Mykhailo Podolyak, een van de adviseurs van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, tweette zaterdag wel het volgende: “Een luchtgroep van twee SU-gevechtsvliegtuigen (34 en 35) en twee ondersteunende helikopters vloog over de regio Bryansk om (officieel) een ‘raketbomaanval’ uit te voeren op de burgerbevolking van de regio Tsjernihiv in Oekraïne. De luchtgroep werd vernietigd door ‘ongeïdentificeerde personen.’ Gerechtigheid, zoals het is, en instant karma... ‘Moordenaars met vleugels’ werden vernietigd VOORDAT de volgende misdaad zou worden gepleegd...”

