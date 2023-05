Exitpolls geven verkiezingsoverwinning aan oppositie in Thailand

In Thailand lijkt het erop dat de oppositiepartijen de parlementsverkiezingen hebben gewonnen. Dat blijkt uit exitpolls.

De hervormingsgezinde partij Pheu Thai en de progressieve partij Move Forward zouden samen meer dan 60 procent van de stemmen hebben gekregen, zo meldt de krant Bangkok Post.

De partij van uittredend premier Prayut Chan-O-Cha, de conservatieve Verenigde Thaise Natiepartij, zou pas als derde partij uit de stembusgang zijn gekomen.

De leider van Move Forward, Pita Limjaroenrat, denkt dat het mogelijk wordt om een coalitieregering te vormen met de verschillende oppositiepartijen.

De oppositie heeft dan wel 376 van de 500 zetels in het parlement nodig, want 250 door het leger benoemde senatoren bepalen mee wie premier kan worden.

De 69-jarige ex-generaal Chan-O-Cha was in 2014 aan de macht gekomen via een militaire staatsgreep.

Oppositiepartij Pheu Thai schoof deze keer de 36-jarige Paetongtarn Shinawatra naar voren als kandidaat-premier. Zij is de dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger ten val werd gebracht.