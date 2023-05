JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU12: KFC Varsenare - SK Roeselare Daisel 3-1

KFC Varsenare kwam in het eerste kwartier via Dylan Gacoms, Cruz De Langhe en Sam Vandenberghe dicht bij een doelpunt.

Aan de overzijde pakten Rune Callewaert, Victor Vanhoutte en Lars Deboosere met enkele goede schoten uit maar doelman Vic D’Hoore (KFC Varsenare) behoedde zijn ploeg voor een tegentreffer. Kort voor de rust klom KFC Varsenare op een 2-0 voorsprong via doelpunten van Dylan Gacoms en Maxim Opstaele. SK Roeselare Daisel milderde in de tweede helft via een treffer van Rune Verkindere en liet enkele kansen op de gelijkmaker onbenut. Aan de overzijde legde Sam Vandenberghe de 3-1 eindstand vast.