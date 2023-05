JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU12 : KSV Veurne - VK Wikings Kortrijk 3-5

KSV Veurne klom in de eerste helft via doelpunten van Ferre Six en Mauro Coutereel op een 1-0 en 2-1 voorsprong.

Lucas Jacobs lukte de gelijkmaker voor VK Wikings Kortrijk. Charles Pelckmans (VK Wikings Kortrijk) pakte met enkele goede reflexen uit maar was kansloos op een schot van Ferre Six. Kort voor de rust kwam VK Wikings Kortrijk via een tweede treffer van Lucas Jacobs tot 3-2 terug. In een sensationele tweede helft zette VK Wikings Kortrijk de scheve situatie volledig recht. De blauwhemden wonnen met 3-5 via goals van Felix-Jan Coornaert en Victor Castelein (2). KSV Veurne claimde zonder succes een strafschop.