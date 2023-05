Sporting Tisselt naar de halve finale van interprovinciale eindronde: “We zien wel waar we uitkomen”

Sporting Tisselt stoot door naar de halve finale! Het ruim opgekomen publiek zag dat de thuisploeg met 3-0 de handen in de lucht mocht steken tegen Fenix Beigen Humbeek, met dank aan benjamin Seppe Kerremans en twee late reddingen van doelman ad interim Jordi Michiels. Donderdag moet Tisselt naar Eksel in Limburg. “Nu gaan we in de eerste plaats genieten, dan zien waar we uitkomen”, klonk het achteraf in koor.

Nochtans verscheen er een gehandicapt Sporting Tisselt aan de aftrap: er ontbraken niet minder dan vijf basispionnen door vakantie en blessures. En toch behaalde het thuis tegen - een technisch iets beter onderlegd - Fenix Beigem Humbeek een knappe 3-0-overwinning. Dat toch iets moeizamer tot stand kwam dan de cijfers doen vermoeden.

Het team van coach Frank Staes nam nochtans een blitzstart door een doelpunt van Seppe Kerremans na twee minuten, die pas eind juli zijn achttiende verjaardag zal vieren. “We konden ons geen beter begin dromen”, aldus de jongste speler op het veld. “Ik doorliep de voorbije jaren de jeugdrangen van KV Mechelen, Racing Genk en Beerschot, maar al die trainingen begonnen op de lange duur toch tegen te steken. Daarom ben ik echt blij dat ik kon terugkeren naar Tisselt, waar ik dit seizoen op verschillende posities volop mijn kans kreeg. En het is hier dat ik opnieuw met volle teugen kan genieten van het voetbalspelletje.”

Niets moet, alles mag bij Tisselt

En genieten, dat deed hij zeker na zijn topprestatie zondagnamiddag. “Ook vandaag was het weer de moeite op het veld. Hoe dat komt? Er wordt ons hier geen druk opgelegd. Waar ons dit in deze eindronde brengt, dat zien we wel. Maar promotie of niet, ik blijf hier. Ook al kreeg ik een heel mooie aanbieding van Berchem Sport (dat zich zondag wist te redden in 2de afdeling VV B, red.).”

Ook Jordi Michiels, doelman ad interim bij Tisselt, had een smile achter beide oren na de wedstrijd. Zeker omdat de marketing manager van een Aston Martin garage Hamzan Al-Balahi van twee belangrijke tegentreffers hield, toen het nog 2-0 stond.

Goalie ad interim

“Onze vaste doelwachter, Levi Van Der Taelen, was geblesseerd en daarom mocht ik invallen. Ik keek er echt naar uit, want dit is nog maar mijn tweede wedstrijd van het seizoen”, is het sluitstuk eerlijk.

“Zenuwen? Daar had ik helemaal geen last van. Het is trouwens voor matchen als deze dat ik me week na week kon opladen om op de bank te zitten en het doet me enorm veel plezier dat ik op deze manier me toch nog belangrijk kan maken voor de ploeg. Of hiermee een nieuwe stap naar een mogelijke promotie werd gezet, maakt mij voorlopig niet uit. Zoals Seppe al liet verstaan: we zien wel waar we uitkomen. Te beginnen met onze halve finale aanstaande donderdag op het veld van het Limburgse Eksel, waar ik opnieuw onder de lat hoop te staan”, besluit het sluitstuk.