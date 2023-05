Koen Weuts en Lyra-Lierse likken hun wonden: “We presteerden ondermaats”

Hoe is dit toch kunnen gebeuren? Wekenlang was Lyra-Lierse dé ploeg in vorm en met een uiterst knappe 25 op 30 leken de Lierenaars zelfs nog mee te dingen naar het ticket voor rechtstreekse promotie. Maar dan in de ultieme rechte lijn plots drie nederlagen op rij. En met alle respect: met RC Mechelen, Diegem en Beerschot U23 verloren ze tegen relatief bescheiden tegenstanders. “Neen, dit hadden we niet zien aankomen”, zuchtte routinier Koen Weuts. “Het is voor de hele club een serieuze uppercut. Deelname aan de eindronde was de ambitie voor dit seizoen. Dat het doek nu al vroegtijdig is gevallen, kunnen we louter onszelf aanwrijven. We waren te vaak niet op de afspraak. ”

De slotmatch bij Beerschot U23 stond misschien wel model voor het hele seizoen van de Pallieters. Een hele wedstrijd lang liep Lyra-Lierse achter de feiten aan. Om ultiem met lege handen te blijven.

“We hebben veel te veel punten vergooid en wisten maar geen constante in onze prestaties en resultaten te krijgen. Na een opflakkering ging het vaak snel terug naar af. En zo is het ook in die laatste weken gelopen. Dus moeten we streng durven zijn voor onszelf. Het had wat meer mogen zijn en het is een teleurstellend seizoen geworden. Twee maanden geleden sprak iedereen al van een grijze campagne, maar zelfs dan hebben we nog een kans gekregen om dit kampioenschap te kleuren. Op het einde hebben we het opnieuw helemaal laten afweten. Dan kan je niet anders dan concluderen dat we ondermaats hebben gepresteerd.”

Koen Weuts volgde zondag nog wel de laatste verwikkelingen in de reeks, maar het echte geloof in een eindrondeticket was vrijdagavond al op het Kiel achter gebleven.

“Je hoopt nog een beetje, maar beseft dat er te veel nodig is om het plaatje alsnog te laten kloppen. In feite hadden we één week eerder na onze nederlaag tegen Diegem al de nodige mazzel met de andere resultaten. Geluk is uiteraard niet oneindig. Neen, we hadden gewoon zelf die laatste wedstrijd moeten winnen. En dat is niet gebeurd. We stranden uiteindelijk op de zesde plaats en dat is veelzeggend. Helemaal op het einde van een seizoen liegt een klassement zelden.”