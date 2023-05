JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU13: RC Harelbeke - SV Zulte Waregem 3-0

RC Harelbeke zette haar licht veldoverwicht in de eerste helft in een 2-0 voorsprong om.

Soufiane Kamal scoorde tweemaal en werd door doelman Lennert Delagrenge van een derde treffer gehouden. Laatstgenoemde pakte ook met goede reflexen uit op schoten van Oliver Denijs en Amri Azeez. SV Zulte Waregem dreigde via Simon Hoste, Ruben Brasseur en Gilles Van Thuyne maar doelman Henry Dejaeghere stond een verdiend doelpunt in de weg. RC Harelbeke behield in de tweede helft de controle over de wedstrijd tegen een offensief onmondig SV Zulte-Waregem. Noah Vandebuerie legde in de slotfase de 3-0 eindstand vast.