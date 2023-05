Cappellen pakt de titel in 2de nationale

De eerste helft werd er door beide teams fel geknokt en gestreden op het middenveld. Thuisdoelman Joossens verhinderde tot tweemaal toe dat Jong KV op voorsprong klom en lanceerde eveneens de tegenaanval waaruit Idriss Diawara Cappellen de score opende. Bij Jong KV Mechelen liep, voor de pauze, vooral de kwieke spelmaker Ilyas Lefrancq in de kijker. Hij dirigeerde zijn team en toonde staaltjes van grote klasse. Na de pauze waren het vooral de bezoekers die het initiatief namen maar toch was het aanvoerder Robbe Kill die de score bijna verdubbelde. Zijn vrije trap werd subliem uit de winkelhaak geranseld door de Mechelse goalie. Meer dan dat was er eigenlijk niet te beleven na de koffie. De opstootjes op het eind toonden dat beide teams tot het uiterste wilden gaan. De ene voor de kampioenstitel, de andere voor de periodetitel. Sportief Verantwoordelijke Tom Schipper glunderde na de wedstrijd. “Het is bijna onbegrijpelijk hoe we dit sprookje tot een goed einde hebben gebracht”, aldus de man die de sportieve lijnen en visie van de club heeft uitgetekend. “Dit is wat voetbal moet zijn. Resultaten behalen die niemand ooit heeft durven voorspellen, als één team en een grote familie naar buiten treden en aan hetzelfde project werken. Als je ziet dat we vandaag de grote titelfavorieten achter ons laten, geeft dat een bijzondere voldoening. Gans de club heeft hieraan meegewerkt, iedereen heeft hierin zijn verdienste. Bij Cappellen zijn het bestuur, de technische staf, de spelers en de crew daarrond, de supporters en alle vrijwilligers allemaal een stukje van de ganse puzzel.” Goalgetter van de dag, Idriss Diawara (22) genoot eveneens met volle teugen. “Mijn doelpuntje was niet het mooiste ooit maar het levert vandaag wel de titel op. Mechelen kwam sterk voor de dag en verdiende misschien wel wat meer maar al bij al zijn wij de verdiende kampioen van de reeks, denk ik. Het is vooral onze kameraadschap die ons in de loop van het seizoen punten heeft opgeleverd. Ieder teamlid heeft zijn steentje bijgedragen aan dit succes en vandaag was ik dat met dat goaltje.”