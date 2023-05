JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU13 : KSV Veurne - WK Wikings Kortrijk 2-4

VK Wikings Kortrijk klom in de eerste helft via een treffer van Charles Verdeyn op een 0-1 voorsprong.

De vreugde was van korte duur want Ruben Rodriguez lukte de snelle gelijkmaker voor KSV Veurne dat door doelman Alexis Demuynck van een tweede doelpunt werd gehouden. De aanvalslust van WK Wikings Kortrijk werd nog voor de rust beloond met een 1-2 voorsprong via een doelpunt van Arnaud Deknudt. WK Wikings klom na de rust via een treffer van Charles Verdeyn op een 1-3 voorsprong. KSV Veurne reageerde met een doelpunt van Warre Bernolet. Gilles Malysse (WK Wikings Kortrijk) legde de 2-4 eindstand vast.