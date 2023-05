Promotie is binnen voor Houtvenne: “Te dikwijls werd met ons de draak gestoken”

Houtvenne was dit seizoen de enige ploeg in derde afdeling die niet verlegen zat om ambitie uit te spreken. De titel was het doel maar toen dat niet lukte, was promotie via de eindronde een must. “Dat maakte dat er vooraf natuurlijk een gezonde zenuwachtigheid was,” weet Ben Santermans. “Maar dat was natuurlijk ook bij Termien het geval. Het feit dat wij die achterstand nog ophalen en uiteindelijk die promotie afdwingen, heeft met niets anders te maken dan ervaring. Velen onder ons hebben dit soort matchen al wel eens gespeeld. Niet voor niets is het Joeri Dequevy die de twee prikken uitdeelt. In de reguliere competitie behaalden we slechts 1 op 6 tegen Termien maar daar staarden we ons vooraf niet blind op. We hadden geen andere keuze dan deze laatste match te winnen. Nu de verdiende buit binnen is, halen we onze gram. Te dikwijls werd met Houtvenne de draak gestoken als zouden we een doorslagje van Westerlo zijn of dat we een team zijn dat bestaat uit vedetten die op retour zijn. Die criticasters hebben we nu wel van antwoord gediend. Ik ga volgend seizoen met dit Houtvenne mee naar de 2de afdeling, al zal er binnen de club wel wat veranderen. Maar ook in de volgende campagne zullen er gezonde ambities zijn.” Wat bij Houtvenne sowieso gaat veranderen, is de coach. Ruben Corstjens gaf aan dat hij stopt als trainer van groen-rood. “Ik ga Houtvenne niet verlaten maar zal een andere functie opnemen,” weet Corstjens. “Maar er zal iemand anders T1 worden. Ik ben blij dat ik het seizoen op deze manier kan afronden. Vorig jaar rond deze tijd hadden we slechts één speler onder contract liggen. Als je me toen had gevraagd of we zouden promoveren, zou ik een grijns op het gezicht hebben gekregen. Dat verdient dus alle credits aan de spelers maar ook aan het bestuur en de mensen van Westerlo die dit allemaal mee mogelijk hebben gemaakt. Voor de wedstrijd heb ik tegen mijn spelers gezegd dat alleen de laatste match telt en dat ze hebben ze vanuit hun rijke en rijpe ervaring ter harte genomen. Het zal in ieder geval een plezante busrit terug naar Houtvenne worden,” besluit Corstjens.