Nieuwe koude douche voor gedupeerden van omstreden bouwbedrijf Sua Casa

Voor heel wat gedupeerden van het failliet verklaarde bouwbedrijf Sua Casa uit Roeselare is de nachtmerrie rond hun droomwoning nog verre van voorbij. Een veertigtal West-Vlaamse gezinnen groepeerde zich een maand geleden, omdat alles er volgens hen op wees dat Pieter M., de zaakvoerder van Sua Casa, hen al maanden aan het oplichten was. Constante in hun verhaal: ze betaalden allen grote voorschotten, maar bleven achter met een halfafgewerkte ruwbouw. Sommige gezinnen hebben vandaag letterlijk nog geen dak boven hun hoofd.

Enkele dagen nadat ze naar de media stapten, legde Sua Casa de papieren neer. De bouwpromotor vroeg het faillissement aan en een curator is inmiddels aangesteld. Verschillende gedupeerden dienden een strafklacht in en ook het parket is een onderzoek gestart naar mogelijke inbreuken, zoals verduistering.

Rechtstreekse facturen

Het onderzoek loopt nog volop, maar volgens Corine Heyse, een van de voortreksters van de groep gedupeerden, kregen heel wat onder hen een nieuwe koude douche te verwerken. “Nog los van de betaalde facturen van het geld dat naar onderaannemers moest gaan, hebben heel wat onder ons bij het begin van het bouwproject ook al facturen betaald voor bijvoorbeeld de EPB-verslaggeving (een rapport over de energieprestatie en het binnenklimaat van een bouwproject, red.) en de veiligheidscoördinator op de werf”, vertelt ze. “We moesten van de zaakvoerder die bedragen overmaken op de vennootschap (vof, red.) van zijn nevenbedrijf. Die opdrachten zijn bij sommigen nog maar heel miniem afgewerkt, laat staan opgestart. Maar de facturen had hij dus wel al volledig bij iedereen geïnd. Maar nu blijkt dat die deskundigen daar blijkbaar nooit voor betaald zijn en daarom sturen zij nu opnieuw rechtstreekse facturen naar de gedupeerden.”

Volgens Corine zorgt dit voor “serieuze onrust” bij de gedupeerden. “We adviseren natuurlijk om dat niet te betalen, want we willen dat er eerst onderzocht wordt waar dat geld naartoe is. Dit is duidelijk de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder. Het grote probleem is wel dat de gedupeerden nu dreigen boetes te moeten betalen, omdat niet alles tijdig vereffend is.”

Pieter M., de gewezen zaakvoerder van Sua Casa, was zondag niet bereikbaar voor een reactie.