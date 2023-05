JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU17: WS Bellegem - VV Tielt 3-3 (pen. 5-3)

WS Bellegem klom in een attractieve finale op een vroege 2-0 voorsprong via doelpunten van Daan Wiebouw en Aime D’Hondt.

VV Tielt milderde via een treffer van Jonas Detavernier en werd door doelman Guust Vyncke van de gelijkmaker gehouden. Kort voor de rust klom WS Bellegem via een counterdoelpunt van Pierre-Louis Den Dauw op een 3-1 voorsprong. VV Tielt tapte in een sensationele en doelkansenrijke tweede helft uit een ander vaatje en klom via goals van Rune Delabie en Robbe Meuleman op gelijke hoogte (3-3). VV Tielt liet in de strafschoppenreeks één misser optekenen. WS Bellegem zette alle vijf strafschoppen om.