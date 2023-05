Vrouw ontdekt ‘granaat’ in tuin: hulpdiensten rukken massaal uit voor wat steen blijkt

Groot alarm zondagavond in de Pieter Cornelisstraat in Ruisbroek bij Sint-Pieters-Leeuw. Een 77-jarige vrouw meende in haar tuin een granaat te hebben ontdekt. Meteen rukten de brandweer en politie massaal uit. Uiteindelijk bleek het te gaan om een… steen.

De melding kwam binnen iets na 20 uur. “Een vrouw dacht een granaat gezien te hebben in haar tuin”, legt woordvoerder Jeroen Beke Smets van de politiezone Zennevallei uit. “Rekening houdende met het feit dat granaten volop in het nieuws zijn de laatste tijd, had ze uit schrik meteen de politie gebeld. Meteen werd ook de brandweer opgeroepen om te bekijken of het effectief om een granaat ging. Stel je voor dat het niet om een granaat ging, dan zou de hele buurt voor niets moeten ontruimd worden.”

In plastic zak

En dat was dus ook niet nodig. “Het bleek gelukkig maar om een steen te gaan die misschien in het beste geval lijkt op de vorm van een granaat. De dame had zich compleet vergist. Ze had er ook niet beters op gevonden dan de steen waarvan ze dacht dat het een granaat was, op te rapen en in een plastic zak veilig binnen te leggen. Gelukkig zonder erg dus, want het alarm kon meteen weer worden afgeblazen.”