Beschuldigingen van leugens en fraude tijdens Turkse verkiezingen: “Blijf bij de stembussen staan”

De Turkse verkiezingen zijn zondagavond uitgelopen in een bitse cijferoorlog. Het ging over punten en komma’s, waarin president Erdogan en zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu om beurten de overwinning claimden.

Met 93 procent van de stemmen geteld, staat Recep Tayyip Erdogan (69) zondagavond aan kop met 49,67 procent. Kemal Kilicdaroglu (74) staat op 44,59 procent. Toch volgens staatsagentschap Anadolu. Een ander geluid aan de overzijde. “Wij lopen op kop”, zei Kilicdaroglu eerder op Twitter. Zij hadden “de enige echte cijfers” luidde het, en hij sprak ook over “manipulatie”.

“Onze presidentskandidaat, meneer Kilicdaroglu, zal worden aangekondigd als president. Dat kunnen we zeggen en daar geloven we in”, zei ook zijn partijgenoot, burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu, op een persconferentie. De oppositie riep de mensen op officiële verklaringen niet te geloven. Toch leek een tweede ronde stilaan onafwendbaar. Beide kampen achtten de kans zondagavond almaar kleiner dat de verkiezing in één ronde beslecht zou worden. Want als geen van de topkandidaten 50 procent van de stemmen haalt in de eerste ronde, volgt er een bepalende tweede ronde op 28 mei.

President Erdogan bij de stembusgang — © IMAGO/APAimages

“Historisch”

Dat de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije zouden uitlopen op een nek-aan-nekrace was dan ook voorspeld. Over één cijfer waren de kandidaten het wel eens: er was een recordopkomst voor wat te boek gaat als “historische” verkiezingen. Al van vroeg in de ochtend stonden kiezers in dichte drommen voor de stembureaus. “Ik kom hier stemmen voor mijn kleinkinderen”, zei een vrouw in hoofdstad Ankara aan BBC. “Zodat die dictator eindelijk weg is.” Het mag duidelijk zijn: voor Erdogan zijn deze verkiezingen de zwaarste sinds lang. 21 jaar al zit hij in het zadel. Eerst 14 jaar als premier, daarna als president. Maar door de aardbeving en de torenhoge inflatie kwam zijn positie meer dan ooit onder druk.

Kemal Kilicdaroglu — © AP

Ook al omdat zes oppositiepartijen hebben gekozen voor een eenheidskandidaat. Kemal Kilicdaroglu staat sinds 2010 aan het hoofd van de centrumlinkse CHP. Hij was er de vernieuwer van een partij in malaise. In die tijd geen serieuze tegenstand voor de AKP van Erdogan. Maar de afgelopen jaren wist hij traag en gestaag in te hakken op de populariteit van de president. Kilicdaroglu belooft het parlement terug meer macht te geven, nadat die door Erdogan vijf jaar geleden danig werd uitgehold. Hij wil ook de banden van Turkije met het Westen weer aanhalen.

Twitter geblokkeerd

Niet dat dat de grootste bezorgdheden was van de kiezers. Dat eenvoudige voedingswaren en de huurprijzen zo fors gestegen zijn, dát was wat veel mensen naar de stembus dreef. Volgens officiële cijfers schippert de inflatie in Turkije rond de 50 procent. Academici spreken van 100 procent. Mensen zetten grote vraagtekens bij het beleid van de president, die de intrest laag probeert te houden en de publieke uitgaven fors verhoogt om de economie aan te zwengelen. De povere reactie op de aardbeving in februari zindert ook nog na, net als de forse beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

Sinds de start van het presidentschap van Erdogan in 2014 moesten al een slordige 50.000 mensen zich in de rechtbank verantwoorden voor het beledigen van de president. Veel Turken vonden het dan ook tekenend dat de toegang tot Twitter er de dag voor de verkiezingen ernstig beperkt werd. Dat gebeurde ook al in de nasleep van de aardbeving. Opmerkelijk is wel dat Erdogan zondagavond net op Twitter uithaalde naar zijn belangrijkste tegenkandidaat. “Hoewel het tellen van de stemmen nog steeds aan de gang is, betekent het haastig bekendmaken van de resultaten dat men zich de nationale wil toe-eigent”, schreef Erdogan. Hij riep zijn kiezers op om de stembussen niet uit het oog te verliezen. Net zoals de oppositie dat eerder op de dag had gedaan. Kilicdaroglu tweette op zijn beurt: “Vannacht zullen we niet slapen.”