OVERZICHT. PSG nog geen kampioen, eerste Engelse zakker bekend en spanning in Duitsland: stand van zaken in de Europese topcompetities

Half mei, het einde van het voetbalseizoen komt steeds dichter. In sommige Europese topcompetities is de kampioen al bekend, elders is het nog razend spannend. En vooral ook de degradatiestrijd is in veel landen nog in volle gang. Een overzicht van de stand van zaken in de zeven beste Europese competities.

Premier League 1. Manchester City 85 2. Brighton & Hove Albion 81 3. Newcastle 66 4. Manchester United 66 5. Liverpool 62 6. Brighton & Hove Albion 58 7. Tottenham 57 8. Aston Villa 57 ... 16. Nottingham Forest 34 17. Everton 32 18. Leeds United 31 19. Leicester City 30 20. Southampton 24 (GEDEGRADEERD)

Premier League: degradatiestrijd tussen Rode Duivels

In Engeland staat Manchester City sinds afgelopen weekend weer een serieuze stap dichter bij de titel nadat Arsenal in eigen huis verloor van Brighton. City heeft nog drie wedstrijden te spelen, Arsenal twee. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vier punten. Volgend weekend kan de titel binnen zijn voor Kevin De Bruyne en co.

De strijd om Europees voetbal en de degradatiestrijd zijn nog spannender in Engeland. De eerste zes ploegen spelen Europees, voorlopig is Tottenham daar niet bij. De degradatiestrijd is Belgisch getint. Sinds dit weekend is Southampton (Romeo Lavia) gedegradeerd, twee andere clubs zullen hetzelfde lot ondergaan. Voorlopig zijn dat Leicester (Wout Faes, Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne) en Leeds, maar ook Everton (Amadou Onana) en Nottingham Forrest (Orel Mangala) zijn nog niet gered.

© AP

Serie A 1. Napoli 83 (KAMPIOEN) 2. Juventus 69 3. Inter 66 4. Lazio 65 5. Milan 61 6. Roma 59 7. Atalanta 58 ... 16. Lecce 32 17. Verona 30 18. Spezia 30 19. Cremonese 24 20. Sampdoria 17 (GEDEGRADEERD)

Serie A: Dessers op rand van degradatie

In Italië is Napoli al bijna twee weken zeker van de titel. Alle traditionele topclubs staan bovenaan, Atalanta probeert de top zes nog te bestoken om een Europees ticket te bemachtigen.

Onderaan is het ook nog spannend. Sampdoria is al gedegradeerd, maar er moeten nog twee clubs naar de Serie B. Voorlopig hebben Cremonese (met Cyriel Dessers) en Spezia de slechtste papieren. Nog drie speeldagen te gaan.

© REUTERS

Ligue 1 1. PSG 81 2. Lens 75 3. Marseille 73 4. AS Monaco 65 5. Lille 60 6. Stade Rennes 59 7. Lyon 56 ... 16. Auxerre 34 17. Nantes 33 18. Ajaccio 23 (GEDEGRADEERD) 19. Troyes 22 (GEDEGRADEERD) 20. Angers 14 (GEDEGRADEERD)

Ligue 1: voor het eerst vier (!) rechtstreekse dalers

Met nog drie speeldagen te gaan in Frankrijk is Paris Saint-Germain nog niet helemaal zeker van de titel, maar met zes punten voorsprong op Lens, dat knap op weg is naar een Champions League-ticket, moet dat wel in orde komen. Rennes en Lyon hopen de top vijf nog binnen te komen om een Europees ticket te bemachtigen.

Er zakken dit seizoen vier ploegen in Frankrijk: de Ligue 1 wordt vanaf volgend seizoen met achttien ploegen gespeeld. Angers, Troyes en Ajaccio zijn al zeker van degradatie, Nantes en Auxerre strijden nog om het behoud.

© AFP

Bundesliga 1. Bayern 68 2. Dortmund 67 3. Leipzig 60 4. Union Berlin 59 5. Freiburg 56 6. Wolfsburg 49 7. Frankfurt 46 8. Mainz 45 ... 12. Bremen 35 13. Augsburg 34 14. Hoffenheim 32 15. Bochum 31 16. Schalke 30 17. Stuttgart 29 18. Hertha Berlin 25

Bundesliga: ouderwetse strijd Bayern-Dortmund

Met nog twee wedstrijden te gaan in Duitsland maakt Borussia Dortmund nog steeds kans om de hegemonie van Bayern München, dat tien titels op rij pakte, te doorbreken. Het verschil bedraagt één puntje. Ook de strijd om het zesde Europese ticket wordt nog spannend.

En onderin staan er heel wat ploegen op een zakdoek. Alleen Hertha Berlin lijkt nu al zeker van degradatie. Er zakken twee ploegen rechtstreeks, de derde laatste speelt barragewedstrijden tegen een tweedeklasser.

© REUTERS

La liga 1. Barcelona 85 (KAMPIOEN) 2. Real Madrid 71 3. Atlético Madrid 69 4. Real Sociedad 62 5. Villarreal 57 6. Real Betis 52 7. Girona 48 8. Athletic Club 47 9. Osasuna 47 10. Sevilla 47 11. Rayo Vallecano 46 12. Mallorca 44 13. Celta 39 14. Valencia 37 15. Almeria 36 16. Cadiz 35 17. Real Valladolid 35 18. Getafe 34 19. Espanyol 31 20. Elche 19 (GEDEGRADEERD)

La Liga: Barça kampioen, veel ploegen op een zakdoek

De Spaanse competitie duurt nog het langst: nog vier speeldagen. We geven de tussenstand in La Liga integraal mee omdat er veel ploegen op een zakdoek staan. FC Barcelona is sinds zondagavond wel autoritair kampioen. Voor het zesde en het zevende Europese ticket zijn er nog heel wat gegadigden. Een topclub als Sevilla moet zich nog verzekeren van Europees voetbal volgend seizoen.

Ook in Spanje is er al een degradant bekend: Elche. Er zakken daarnaast nog twee ploegen, voorlopig zitten Espanyol en Getafe in vieze papieren, maar er zijn nog heel wat andere degradatiekandidaten.

© AFP

Eredivisie 1. Feyenoord 79 (KAMPIOEN) 2. PSV 71 3. AZ 64 4. Ajax 63 5. Twente 58 6. Sparta Rotterdam 53 7. Utrecht 51 8. Heerenveen 42 9. RKC Waalwijk 41 10. NEC 38 11. GA Eagles 37 ... 14. Volendam 33 15. Excelsior 29 16. Emmen 28 17. Groningen 18 (GEDEGRADEERD) 18. Cambuur 16 (GEDEGRADEERD)

Eredivisie: vooral strijd om Europese tickets

Nog twee speeldagen in Nederland. Feyenoord is sinds zondagnamiddag kampioen, de strijd om de Europese tickets blijft wel spannend. De nummer vijf tot acht spelen na de reguliere competitie nog play-offs (een halve finale en finale) om het laatste Conference League-ticket. Voor die achtste plaats zijn er nog heel wat gegadigden.

Groningen en Cambuur zijn al gedegradeerd. Emmen moet voorlopig barragewedstrijden spelen om het behoud, maar ook Excelsior en Volendam zijn nog niet veilig.

© EPA-EFE

Primeira Liga 1. Benfica 83 2. Porto 79 3. Braga 74 4. Sporting CP 70 5. Vitória 50 6. Arouca 48 7. Chaves 46 ... 15. Estoril 28 16. Maritimo 23 17. Paços de Ferreira 20 18. Santa Clara 19

Primeira Liga: Benfica (zo goed als) kampioen

En tot slot een blik op de stand van zaken in Portugal. Met nog twee speeldagen te gaan is de titel bijna binnen voor Benfica. De strijd om plaats twee, drie en het vijfde Europese ticket is nog spannend. Santa Clara en Paços de Ferreira lijken af te stevenen op rechtstreekse degradatie, Maritimo moet voorlopig nog barrages spelen om het behoud.