Bij zware klap vallen twee doden: bestuurder raakt onwel en botst op voorligger

Tweede doden en een zwaargewonde. Dat is de bijzonder zware tol na een kop-staartaanrijding op de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg zondag in de vooravond. Daarbij raakte een bestuurder onwel en botste op zijn voorliggers. De bestuurders van beide voertuigen zijn ter plaatse overleden. Het zwaargewonde slachtoffer is de partner van een van hen.

De Liersesteenweg in Heist was zondagavond urenlang afgesloten tussen de kruispunten van de Schoorstraat aan brasserie Oud Egypte en de Lostraat. Aan schoenenwinkel Slaets was de bestuurder van een Audi omstreeks 17u ingereden op een voorligger, een Seat. De aangereden Seat kwam in een gracht voor een garage van Alfa Romeo en Fiat terecht, de Audi werd weggekatapulteerd in een bosje naast de schoenenzaak. Beide bestuurders zaten gekneld in hun auto.

De bestuurder van de Audi botste op zijn voorligger, de persoon die de Seat bestuurde. De ravage was enorm. — © Dirk Vertommen

De brandweerposten van Heist en Berlaar en verschillende ambulances kwamen ter plaatse, samen met mobiele urgentiegroepen (mug) uit Bonheiden en Lier. Voor de twee mensen achter het stuur kwam alle hulp te laat. Een derde slachtoffer, de partner van een van beide bestuurders, liep zware verwondingen op. Die persoon werd in toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

“Extra gas bijgegeven”

Aan de schade van beide voertuigen te zien, moet de klap ongemeen hevig zijn geweest. Op basis van getuigenverklaringen en de eerste vaststellingen van een verkeersdeskundige gaat het Antwerpse parket er vanuit dat de bestuurder van de aanrijdende auto onwel is geworden. “In een manoeuvre heeft deze bestuurder nog extra gas bijgegeven, met jammer genoeg fatale gevolgen”, zegt Kristof Aerts van het parket.

De Liersesteenweg was plaatselijk urenlang afgesloten voor doorgaand verkeer. — © Dirk Vertommen

In de loop van zondagavond kwamen ook de Heistse burgemeester Jan Moons (N-VA) en korpschef Eva Tolleneer van de lokale politie ter plaatse. Het parket had ondertussen een verkeersdeskundige gevorderd om de precieze omstandigheden van het dramatische ongeval uit te klaren. Pas nadat de deskundige met zijn werk klaar was, kon het takelen van de voertuigen beginnen. De hulpdiensten hebben de lichamen van de dodelijke slachtoffers uit de voertuigen gehaald. Omstreeks 21.30u was er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk tussen Lier en Aarschot. Over de leeftijden en de woonplaats van de slachtoffers is er voorlopig nog niets bekend.