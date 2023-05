Dieselgate: Zeven jaar na groepsvordering van Testaankoop tegen Volkswagen worden pleidooien gehouden

Voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel starten maandag de pleidooien in de procedure die consumentenorganisatie Testaankoop had ingesteld tegen de Volkswagen-groep en VW-invoerder D’Ieteren, naar aanleiding van het sjoemelsoftwareschandaal bij het Duitse autoconcern.

In november had de consumentenorganisatie nog een ultiem voorstel tot verzoening gedaan, maar Volkswagen ging daar niet op in.

Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met sjoemelsoftware, waardoor de schadelijke uitstoot bij tests kon worden gemanipuleerd. D’Ieteren gaf op zijn beurt mee dat in België meer dan 300.000 voertuigen betrokken waren van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

© AFP

Testaankoop startte daarop een groepsvordering tegen het autoconcern en de invoerder, en die groepsvordering werd in december 2017 door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg ontvankelijk verklaard. De rechtbank aanvaardde bovendien de opt-out-procedure, waardoor de consumentenorganisatie alle consumenten mocht vertegenwoordigen die sinds 1 september 2014 een wagen met sjoemelsoftware aankochten (nieuw of tweedehands). Alleen wie uitdrukkelijk meldde dat hij níét wilde deelnemen aan de groepsvordering, werd uitgeschreven.

Na een onderhandelingsfase kwam het dossier opnieuw voor de rechtbank, en werden conclusietermijnen en een pleitdatum bepaald. In het najaar van 2022 waagde Testaankoop dan nog een ultieme poging om tot een onderhandelde oplossing te komen. De consumentenorganisatie wilde profiteren van de machtswissel bij Volkswagen en van de kritiek van de aandeelhouders van het bedrijf over de aanpak van het dieselschandaal om zaken in beweging te zetten. Testaankoop stelde daarom een verzoening voor en nodigde daarvoor de nieuwe CEO, Oliver Blume, uit, maar de advocaten van de autoconstructeur uit Wolfsburg lieten weten dat hun cliënt niet wilde ingaan op dat voorstel.

“Vertrouwen erop dat VW wordt veroordeeld”

Testaankoop heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in de procedure voor de Brusselse rechtbank. “Gezien de eerdere veroordelingen en ook de schikkingen die bijvoorbeeld in Duitsland zijn getroffen in het voordeel van de gedupeerde consumenten, vertrouwen wij erop dat VW zal worden veroordeeld tot schadeloosstelling van alle betrokken Belgische consumenten”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

“De afgelopen jaren is Volkswagen al veroordeeld in verschillende Europese landen, waaronder Spanje, Italië en Nederland. Duitse en Britse consumenten hebben van de fabrikant al schadevergoedingen gekregen”, klink het verder. “In de Verenigde Staten werd een minnelijke schikking getroffen voor 14,7 miljard dollar. Maar in België heeft Volkswagen altijd geweigerd de getroffen consumenten te vergoeden, wat wij onaanvaardbaar vinden.”