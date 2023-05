China veroordeelt Amerikaans staatsburger tot levenslang voor spionage

Een 78-jarige Amerikaans staatsburger is in China tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor spionage.

Het gaat om John Shing-wan Leung, ook gekend onder de naam Liang Chengyun, die leefde in Hongkong. Hij werd twee jaar geleden opgepakt door de autoriteiten in de stad Suzhou, in het zuidoosten van China, op verdenking van spionage.

Zijn proces vond plaats achter gesloten deuren, maar volgens een persbericht van de rechtbank pleitte de man schuldig. Hij moet levenslang de cel in en verliest ook zijn burgerrechten.

De uitspraak komt er op een moment dat de relaties tussen de VS en China fors zijn verslechterd.