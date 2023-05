“Wagner-baas Prigozjin wilde Oekraïne vertellen waar het troepen van Russisch leger kon aanvallen”

Yegevni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenbedrijf Wagner Group, wilde Oekraïne vertellen waar het best troepen van het Russische leger kon aanvallen, als het land zich in ruil zou terugtrekken uit de stad Bachmoet, waar Wagner-huurlingen zware verliezen leden en lijden. Dat meldt de Washington Post.

Prigozjin zou het aanbod gedaan hebben in januari – toen de Wagner Group al zware verliezen leed in Bachmoet – via zijn contacten bij de Oekraïense inlichtingendiensten, waarmee hij al communiceerde sinds het begin van de oorlog. Dat blijkt uit een voorheen onbekend Amerikaans document dat deel uitmaakte van de zogeheten Discord Leaks, waarbij een Amerikaanse militair militaire geheimen deelde in een chatgroep. Het is niet duidelijke welke posities Prigozjin wilde onthullen.

Twee Oekraïense bronnen bevestigen dat Prigozjin meermaals overlegde met leden van de Oekraïense militaire inlichtingendienst HUR. Telefonisch, maar ook in persoon in een niet nader bestemd Afrikaans land waar de Wagner Group huurlingen levert aan de overheid. Prigozhin zou daarbij ook gezegd hebben dat het Russische leger kampte met bevoorradingsproblemen, en adviseerde Oekraïne om een aanval te lanceren op de Krim, waar het moreel van Russische troepen bijzonder laag geweest zou zijn.

Motief?

Volgens één bron deed Prigozjin het aanbod zelfs meermaals, maar werd het geweigerd door Oekraïne omdat men de man niet vertrouwde, en dacht dat zijn aanbod mogelijk vals was. Ook de Amerikaanse overheid zou twijfels hebben geuit over de oprechtheid van Prigozjin.

Uit het document blijkt ook dat Oekraïne vermoedde dat het Kremlin op de hoogte was van de communicatie tussen Prigozjin en de Oekraïense inlichtingendiensten. “Kyrylo Budanov (HUR-directeur, red.) verwachtte dat de Russen de details van de geheime gesprekken tussen Prigozhin en zijn dienst zouden gebruiken om hem af te schilderen als een Oekraïense geheime agent”, klinkt het ook.

Vete met Russische legerleiding

Prigozjin ligt al veel langer overhoop met de Russische legerleiding, die hij er meermaals van beschuldigd heeft zijn troepen niet afdoende te bevoorraden. Onlangs leek hij ook voor het eerst president Vladimir Poetin – zijn beschermheer in het Kremlin – te viseren. De vraag is hoe die laatste zal reageren op deze onthulling, die beschouwd kan worden als landverraad.

Prigozjin reageerde zondag via een bericht op Telegram al op de onthullingen. “Ik kan deze informatie natuurlijk bevestigen, we hebben niets te verbergen voor de buitenlandse inlichtingendiensten”, klonk het sarcastisch. “Budanov en ik zijn nog steeds in Afrika.”