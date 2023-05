Buschauffeur gebruikt touringcar om tijdens werkuren 333 kilogram cocaïne uit te halen in Antwerpse haven: 4 verdachten opgepakt

Een 43-jarige buschauffeur is vorige maand opgepakt omdat hij met zijn bus een partij cocaïne was gaan uithalen in de Waaslandhaven. Toen de politie hem controleerde op een haventerminal, bleken er drie mannen en 333 kilogram coke in zijn laadruimte te zitten.

De arrestatie van de buschauffeur dateert van zaterdag 8 april, maar raakte nu pas bekend. De man, een 43-jarige Nederlander, werd die zaterdag opgepakt op een haventerminal in de Waaslandhaven. Volgens onze informatie was de man met zijn bus, een touringcar van de maatschappij De Polder, opgemerkt in de buurt van een container die vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen gebracht was. “De bus werd gecontroleerd naar aanleiding van verdachte handelingen”, bevestigt Kato Belmans van het Antwerps parket.

Die controle leverde een opvallende vangst op. In de kofferruimte van de bus, onder het passagierscompartiment, bleken drie jonge twintigers te zitten. Twee Nederlanders en een Fransman. In diezelfde laadruimte vond de politie ook een partij cocaïne van 333 kilogram, zegt het parket. Omdat de chauffeur zijn bus gebruikte voor het plegen van criminele feiten, werd het voertuig in beslag genomen. Ondertussen zou de touringcar wel aan de werkgever van M. terugbezorgd zijn. Bij De Polder was dit weekend niemand bereikbaar voor commentaar.

Minstens 1 maand in cel

Zowel de buschauffeur als zijn ‘passagiers’ werden aangehouden door de onderzoeksrechter. “Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en de in- en uitvoer van verdovende middelen in vereniging”, legt Belmans uit. Voor de drie twintigers komt daar nog ‘het binnendringen in het havengebied’ bij. De raadkamer bevestigde donderdag de aanhouding van het viertal. Ze blijven nog zeker een maand in de cel. “Het onderzoek van de federale gerechtelijke politie gaat verder”, besluit Belmans.

Buschauffeur M. rijdt al een tijd voor De Polder en doet vooral ritten in het havengebied. Hij zorgt onder meer voor het vervoer van zeemannen van containerschepen, van en naar hun schip. Door die functie had M. toegang tot verschillende gevoelige terminals in de haven van Antwerpen. De man zou verklaard hebben dat hij benaderd werd door onbekenden die hem een gsm gaven, waarna hij verplicht werd enkele uithalers te vervoeren in zijn bus om vervolgens een partij cocaïne buiten te rijden.