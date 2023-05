Oppositie boekt klinkende verkiezingsoverwinning in Thailand, maar behaalt mogelijk toch onvoldoende zetels voor hervormingen

De oppositiepartijen in Thailand hebben zondag, met 99 procent van de stemmen geteld, een klinkende verkiezingsoverwinning behaald. De progressieve partij Move Forward zou zowat 150 zetels hebben binnengehaald, en de hervormingsgezinde Pheu Thai 140.

Maar om uittredend premier Prayut Chan-o-cha van de macht te verdrijven, waren 375 van de 500 zetels in het parlement nodig. Want de 250 door het leger benoemde senatoren bepalen mee wie premier kan worden, en het lijkt weinig waarschijnlijk dat zij de kandidaat van de oppositie zullen steunen.

Prayut Chan-o-cha zou dus een minderheidsregering kunnen vormen. De 69-jarige ex-generaal kwam in 2014 aan de macht via een militaire staatsgreep. De militaire leiding veranderde toen de grondwet in haar voordeel.

Pita Limjaroenrat van de ‘Move Forward’-partij verklaarde op Twitter dat hij bereid is om de volgende eerste minister van Thailand te worden. Zijn partij is onder meer voorstander van een hervorming van de monarchie.