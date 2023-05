Grootste Pakistaanse oppositiepartij roept op tot protest na arrestatie van ex-premier Imran Khan: “Neem maskers mee”

De grootste oppositiepartij van Pakistan heeft opgeroepen tot protesten. “Ga naar het Zaman Park in Lahore, voor we alle communicatie verliezen. Schakel uw simverbinding uit en neem indien beschikbaar maskers mee”, schreef de PTI-partij maandag op Twitter. Lahore is de woonplaats van de prominente oppositieleider Imran Khan.

Zondag waarschuwde Khan voor blokkades van het internet. Hij viel opnieuw de regering en de machtige generaals aan. Al maanden zijn oppositieleider Khan en zijn aanhangers, die bij het leger uit de gratie zijn geraakt, verwikkeld in hevige politieke conflicten met de regering. Nadat de ex-premier dinsdag werd gearresteerd is er nog meer onrust. Eerder had minister van Binnenlandse Zaken Rana Sanaullah opgeroepen tot een verbod op de PTI, waardoor de spanningen nog verder opliepen.

Khan moet zich in ongeveer honderd zaken voor het gerecht verantwoorden. Volgens deskundigen is de actie politiek gemotiveerd. De 70-jarige zal waarschijnlijk speculeren op herverkiezing bij de parlementsverkiezingen, die in het najaar plaatsvinden. Khan werd vrijdag op borgtocht vrijgelaten. Een eventuele veroordeling kan een verbod betekenen om een politieke functie te bekleden.