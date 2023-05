Bilzen

Anja Cich (44) uit Bilzen overleefde een frontale botsing met een spookrijder op de E313 in Hasselt. “Chance? Neen, ik heb pech gehad. Dat ik er goed uitzie? Ja, maar in mijn lichaam en geest ben ik gebroken.” De succesvolle Director of Sales verloor haar spraak en liep hersenschade op.