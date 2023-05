Opnieuw vandalisme gepleegd bij Delhaize

In een depot voor e-commerce van Delhaize in het Vlaams-Brabantse Drogenbos zijn de banden van vijf bestelwagens lekgestoken. Dat bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen.

“We dienen opnieuw een klacht in bij de politie”, aldus een woordvoerder. Er is geen impact op de dienstverlening. Het lek steken van de banden wordt opgeëist door een anoniem collectief. “Delhaize denkt enkel in termen van kosten en winst”, luidt het in een mail.

Het gaat niet om de eerste feiten van vandalisme bij Delhaize. Dit weekend werden, niet voor het eerst, verscheidene winkels gevandaliseerd. Gevels werden beklad, sloten geblokkeerd, en ramen gebroken.

Bij Delhaize is een zwaar sociaal conflict aan de gang nadat de keten aankondigde de 128 eigen winkels te willen verzelfstandigen. De vakbonden hielden weken aan een stuk winkels gesloten, maar die acties zijn intussen uitgedoofd.