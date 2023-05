Voetbalvoorzitter Jean-Pierre (74) plots overleden na verloren eindrondematch: “Hij wilde de wedstrijd absoluut nog zien”

Een zwart weekend voor tweedeprovincialer VV Koekelare. De fusieploeg verloor in de eindronde tegen Westrozebeke en greep zo naast promotie naar eerste provinciale, maar dat was nog het minst erge. Voorzitter Jean-Pierre Mahu (74) overleed zondag enkele uren na de match plots aan de gevolgen van een hartfalen. “Tragisch, maar we zijn blij dat Jean-Pierre dit nog heeft mogen meemaken.”

Jean-Pierre Mahu, die in de jaren ’80 en ’90 ook nog voetbalmedewerker was bij het Nieuwsblad, woonde zondag nog de eindrondewedstrijd tegen Westrozebeke (0-2) bij. “Hij voelde zich onwel en klaagde over maagpijn”, aldus sportief manager Chris Metsu.

“Ik raadde hem aan om naar de spoeddienst te gaan, maar hij wilde absoluut nog de match bijwonen. Hij beloofde om maandag zeker te gaan. Helaas is dat niet meer gelukt. Tegen 21 uur besloot hij thuis om te gaan slapen, maar zijn vrouw en zoon hoorden plots gestommel in de gang. Toen ze gingen kijken, lag Jean-Pierre dood op de grond. Hij had een zware hartaanval gekregen. Naar verluidt zijn maagpijnen vaak de voorbode van een hartaanval.”

Jean-Pierre Mahu was alom gekend in het Houtland en werkte tot vorig haar nog voor de firma De Waal. Pas in januari dit jaar ging hij op zijn 74ste op pensioen. Mahu genoot vooral bekendheid als stichter en voorzitter van Atlas Koekelare. Hij stichtte de club in 1968. Atlas was actief in het liefhebbersvoetbal en veranderde in 1993 de naam in VK Koekelare. In 2000 stapte de club over naar de KBVB, waar het in vierde provinciale van start ging.

Tragisch

“Ik was er in 1988 bijgekomen als penningmeester en Jean-Pierre was voorzitter”, aldus Metsu. “Na onze overstap naar de KBVB ging het snel omhoog met de club. Het was Jean-Pierre zijn droom om een stabiele derdeprovincialer te worden. Hij zorgde voor de sponsoring, ik stond in voor het sportieve.”

“In 2015 fusioneerden we met SV Koekelare en werden we VV Koekelare. Jean-Pierre wilde van de club een stabiele tweedeprovincialer maken en dat is heel goed gelukt. De finale van de eindronde zondag tegen Westrozebeke was het hoogtepunt. Het is misschien wat tragisch, maar we zijn blij dat Jean-Pierre dit nog heeft mogen meemaken.”

Jean-Pierre Mahu zal allicht in strikte intimiteit worden begraven.