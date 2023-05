Politie flitst bestuurder die liefst 133 km/u rijdt in zone 50: “We kregen eerder ook al melding van onaangepast rijgedrag”

De politie in Mechelen flitste zaterdag een laagvlieger die met een duizelingwekkende snelheid van 133 km/u voorbij de snelheidscontrole reed. De bestuurder haalde die snelheid op de Blarenberglaan in Mechelen-Noord, waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u bedraagt.

De politie van de zone Rivierenland voerde zaterdagnamiddag snelheidscontroles uit op de Blarenberglaan in Mechelen. Daarbij werden 337 voertuigen gecontroleerd. 53 bestuurders hielden zich niet aan de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u. Dat is ruim 15 procent. Deze bestuurders werden geverbaliseerd.

Een van die chauffeurs duwde het gaspedaal wel erg diep in. Hij werd geflitst toen hij met een duizelingwekkende snelheid van 133 km/u voorbij het flitstoestel reed. “Bovendien kreeg onze meldkamer even voordien ook al een melding binnen over onaangepast rijgedrag van dit voertuig op een andere plaats in Mechelen”, zegt hoofdinspecteur Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland.

De bestuurder zal zich nu moeten verantwoorden voor de politierechtbank. (svds)