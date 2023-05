Prodemocratische oppositiepartijen willen samen regering vormen in Thailand

De prodemocratische oppositiepartij Move Forward werd zondag verrassend de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Thailand. De 42-jarige partijleider Pita Limjaroenrat kondigde maandag aan dat hij “klaar is om de volgende eerste minister” van het land te worden. “Ik ben Pita Limjaroenrat, de volgende premier van Thailand,” klinkt het op een persconferentie in Bangkok. “We zijn klaar om een regering te vormen.”

De op een na grootste partij, de eveneens prodemocratische partij Pheu Thai, is bereid daarin mee te stappen. Partijleider Paetongtarn Shinawatra “stemt in met de uitnodiging van Move Forward om toe te treden tot de nieuwe regering”, klinkt het. Het is de bedoeling om een prodemocratische coalitie van zes partijen te vormen, die over meer dan 300 van de 500 zetels in het Lagerhuis kan beschikken.

Of dat voldoende zal zijn om een nieuwe premier aan de macht te helpen, blijft onzeker. Naast de 500 verkozen leden van het Lagerhuis, beslissen namelijk ook de 250 door het leger aangeduide senatoren over de benoeming van een nieuwe premier. Zij kunnen mogelijk de militaire regering, die na de staatsgreep van 2014 aan de macht kwam, in het zadel houden.