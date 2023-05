Een routinetest op de avond voor de rustdag is uitgedraaid op een drama voor Remco Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step stapt uit de Giro door een positieve covidtest. En dat terwijl hij enkele uren voordien nog de roze leiderstrui had heroverd. Supporters balen: was er dan echt geen mogelijkheid om nog een paar dagen te kijken of hij weer beter werd?