Bewoonster (60) gearresteerd na uitslaande woningbrand, onderzoek naar brandstichting

In de Hofstraat in Diksmuide brak maandagochtend brand uit in een woning. Achteraan in een huis woedde een felle brand. De 60-jarige vrouw die in het huis woonde, werd gearresteerd door de politie omdat er sterke vermoedens zijn dat ze haar woning zelf in brand stak. Ze raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis.

Het was een voorbijganger die de brand maandagochtend rond 8.40 uur opmerkte toen hij glas hoorde breken. Er kwam toen al heel wat rook uit de woning. Volgens de eerste gegevens was de bewoonster nog in de woning aanwezig en sloeg ze daarbij zelf enkele ruiten in. De passant belde onmiddellijk de hulpdiensten. Er werd snel opgeschaald omdat het duidelijk was dat het om een uitslaande woningbrand ging. Materiaal en manschappen van brandweerposten Diksmuide, Leke en Houthulst reden net als de politie en een ziekenwagen ter plaatse. (Lees verder onder de foto)

De brandweer kwam massaal ter plaatse. — © PSD

Katten gered

Bij de aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. “We voerden daarom een buitenaanval uit aan de achterzijde waar de brand woedde”, zegt luitenant Rudi Dolphen. “Ook de voordeur werd geopend om zo een binnenaanval uit te kunnen voeren. Na enige tijd was het vuur onder controle, maar het huis brandde wel volledig uit. In samenspraak met de politie hebben we een deel inboedel naar buiten gehaald om te kunnen nablussen. Het huis is onbewoonbaar. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze woonde hier met enkele katten, maar die hebben we allen tijdig uit de woning kunnen halen.”

Bewoonster gearresteerd

Nadat de politie ter plaatse kwam, werd de 60-jarige bewoonster ter plaatse gearresteerd. Er zijn namelijk sterke vermoedens dat de vrouw, geen onbekende voor de politie, haar woning zelf in brand stak. Hoe ze dat gedaan zou hebben, wordt nog onderzocht, maar in ieder geval werd het parket op de hoogte gebracht en die stelde een branddeskundige aan.

Na haar arrestatie werd de vrouw onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht om haar te laten verzorgen voor de brandwonden die ze bij de brand opliep. Haar katten werden opgehaald door een dierenasiel. (Lees verder onder de foto)

De brandweer moest een tijdlang nablussen. — © FVL

Dreigen met opblazen woning

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn in de Hofstraat. Op 27 juli vorig jaar moesten de brandweer en politie uitrukken naar dezelfde woningrij als waar nu brand ontstond. Twee huizen verder had de toenmalige 39-jarige bewoonster namelijk gebeld naar de noodcentrale en ermee gedreigd dat ze haar woning zou opblazen.

S.V. vertelde daarbij dat ze de gaskraan had opengedraaid. De brandweer en politie rukten massaal uit en sloten de straat volledig af. Toen de brandweer bij metingen geen gas gewaar werd, openden ze de voordeur. S.V. werd gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis. De vrouw stond toen immers onder voorwaarden en schond die met het dreigen van haar woning op te blazen.