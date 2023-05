Minister van Defensie Ludivine Dedonder ontslaat onderofficier die ‘vriend’ folterde

Een jonge onderofficier van het Belgisch leger werd door de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) ontslagen omdat ze vriend gemarteld heeft. Dat meldt SudInfo maandag. Het ontslag is tijdelijk geschorst door de Raad van State in afwachting van het vonnis van de strafrechter. Tot dan blijft de militair deel uitmaken van het Belgisch leger.

De jonge vrouw zou samen met vier vrienden, waaronder twee andere soldaten, een vriend gemarteld hebben nadat ze die in een hinderlaag lokten. Het slachtoffer zou 100.000 euro gestolen hebben van één van hen toen hij van die persoon onderdak kreeg. Omdat een waarzegster de diefstal bevestigde, besloten ze wraak te nemen. De militair die door de minister ontslagen werd, zou de rol van lokaas gespeeld hebben.

De man werd op 22 augustus uitgenodigd op een feestje in Philippeville. Hij ging ernaartoe met zijn twee kinderen, niet wetende dat het tuinhuisje door zijn zogezegde vrienden omgebouwd werd tot een martelkamer. Meteen werd de man onder druk gezet, toch bleef hij de diefstal ontkennen. Zijn gsm en autosleutels werden afgepakt en hij werd naar het tuinhuisje gebracht waar hij bedreigd, geslagen en vernederd werd.

Meermaals werd ook verdrinking gesimuleerd. Later gaf de onderofficier toe het slachtoffer bij zijn arm en keel te hebben vastgehouden zodat water over zijn gezicht kon worden gegoten. “Het water werd niet in één keer gegoten. Het was om hem te doen stressen, zoals wanneer je iemand hoofd in het donker zet met een jutte zak. Het was niet om hem te verstikken maar om druk uit te oefenen”, zei ze later tegen de onderzoeksrechter. “Ik begrijp niet hoe het zo fout kon lopen”, klonk het.

Het huis van het slachtoffer werd intussen ook grondig doorzocht, tevergeefs. Uiteindelijk werd de man na een lange nacht van martelingen vrijgelaten. Hij keerde terug naar huis met zijn kinderen, die tijdens het hele gebeuren zouden geslapen hebben.

“Militair onwaardig”

De man diende een klacht in bij de politie van Libramont. De correctionele rechtbank van Namen vroeg een gevangenis van 10 jaar tegen de vijf beklaagden, het vonnis valt op 14 juni. Intussen heeft de minister van Defensie op 27 maart besloten de militair bij wijze van disciplinaire maatregel definitief te ontslagen. “Het gedrag van de onderofficier heeft het vertrouwen dat het publiek in de strijdkrachten moet kunnen stellen en de waardigheid en de eer van de militaire functie ernstig ondermijnd, dit gedrag is de kwaliteit van een militair onwaardig”, aldus de minister.

De militair verkreeg een schorsing van de sanctie via de Raad van State en blijft voorlopig bij het leger tot er een vonnis komt van de strafrechter.