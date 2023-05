Daar is dan eindelijk het lenteweer: “Zelfs tot 25 graden op komst”

“Heerlijke weersvooruitzichten voor in het weekend”, tweet NoodweerBenelux maandag. Want de temperatuur stijgt vanaf komend weekend, met tot 25 graden op maandag en dinsdag.

“Het is vandaag nog somber met een wisselvallig weerbeeld en temperaturen die niet hoger klimmen dan 15 graden”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Toch zijn er wat opklaringen te zien in de weermodellen en die opklaringen worden ook voorspeld tot en met volgende week.

Dinsdag is er namelijk nog meer ruimte voor zon, al blijft de temperatuur nog wat aan de lagere kant. De wind blijft vandaag en morgen uit het noordwesten komen, een koelere richting waardoor de temperaturen wel wat lager liggen.

Woensdag neemt de wind af in kracht en stijgt het kwik tot zo’n 16 graden. “We zullen dan mogelijk ook meer zon krijgen dan dinsdag”, zegt Roose, die meteen ook waarschuwt voor de UV-index, die op 6 zal staan. “In dit weertype is het zeker aangewezen om zonnecrème op te doen, want dat is een zeer hoge UV-index.”

Ook donderdag en vrijdag blijft het maxima rond 16 graden en is er opnieuw veel zon met op donderdagavond wat kans op bewolking.

Echt lenteweer

Het echte lenteweer, dat al even op zich laat wachten, is voor komend weekend. “We gaan een weekend tegemoet waarbij het zaterdag zo’n 20 tot 21 graden kan worden. Zondag zien we ook zulke temperaturen, maar de kans op buien is dan groter. Volgens het Europees weermodel kan het komend weekend zelfs tot 23 graden worden en tot 25 graden op maandag en dinsdag.”

Of het weer zal aanhouden, kan Roose nog niet met zekerheid zeggen. “Maar hou er wel rekening mee dat niet alleen de temperatuur zal stijgen, ook de kans op buien stijgt. We schakelen dus nog niet over naar een droog verhaal met veel zon”, klinkt het.

Overzicht

Donderdag blijft het droog, maar opklaringen wisselen af met meer bewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Hoge Venen en 14 of 15 graden elders en tot 16 graden in Belgisch Lotharingen. De noordoostenwind is matig.

Vrijdag is het zonniger met wat meer stapelwolken in het westen en in de Ardennen. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Ardense hoogten en 17 of 18 graden in Vlaanderen. De wind blijft matig uit het noordoosten.

Zaterdag is het eerst zonnig. In de namiddag verwachten we meer wolken in het zuidoosten van het land. De kans op neerslag blijft beperkt. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. De noordoostenwind is matig en soms zelfs vrij krachtig.

Zondag wordt het onstabieler. Zonnige perioden wisselen af met hoge en middelhoge bewolking. Hieruit kan in de namiddag wat plaatselijke neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 graden in Vlaanderen.