Hij gebruikte zijn fietsbel, maar bekocht dat bijna met zijn leven: jongere duwt bejaarde fietser het water in

De politie van Lokeren is op zoek naar een aantal jongeren die vorige donderdag een bejaarde fietser in de Durme duwden. De man kon door een passant op het nippertje van de verdrinkingsdood worden gered.

De man, die uit schrik voor represailles niet met zijn naam of foto in de krant wil komen, maakte vorige week een fietstocht langs de oever van de Durme toen drie jongeren ter hoogte van de voetgangersbrug het pad belemmerden. “De man naderde met zijn fiets het drietal, die geen aanstalten maakten om plaats te maken voor de fietser. Daarop belde de man om duidelijk te maken dat hij wil passeren. Daar dient een fietsbel voor”, doet gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) het verhaal van de man, die intussen ook klacht indiende bij de politie.

“Blijkbaar zinde het belsignaal van de fietser één van de jongeren niet. Hij vroeg aan de man waarom hij belde en gaf hierbij een ruk aan het stuur van de fiets, met als gevolg dat de oudere man in de Durme is beland. Een passant heeft hem uit het water gehaald. Een geluk bij een ongeluk, want hij kan niet zwemmen. Enkele vissers die aan de overkant aan het vissen waren, hebben de hulpdiensten gebeld. Het slachtoffer is diep onder de indruk naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Van Boven, die burgemeester Anthuenis ook interpelleerde over soortgelijke feiten elders in de stad.

Moedig optreden

“Ik hoor nog verhalen over jongeren die mensen die er hun hondje uitlaten, fysiek aanvallen of overlast veroorzaken. Vooral in de buurt van Hoedhaarpark en Kouter. Dit kan en mag in geen geval getolereerd worden”, aldus nog Van Boven.

Burgemeester Anthuenis en korpschef De Paepe zaten maandagochtend samen om het incident te bespreken. “We zijn op de hoogte van de feiten en zijn in de eerste plaats de passant bijzonder dankbaar voor zijn moedig optreden, waarbij hij zich uiteraard in de eerste plaats bekommerde om de toestand van het slachtoffer en waardoor er geen gedetailleerde persoonsbeschrijving van de dader of daders kon worden gegeven. De politie is niettemin een doorgedreven onderzoek gestart om de dader alsnog te vinden”, laat burgemeester Anthuenis (Open VLD) weten.

In haar reactie hoopt Van Boven dat het stadsbestuur de redder alsnog wil huldigen.