Proefritje levert bestuurder dure rekening op: “Ik wist niet dat een elektrische wagen zo snel kan optrekken”

Een bestuurder die een proefrit maakte met een elektrische auto werd in de Kleemstraat geflitst aan 80 kilometer per uur in een zone 30. Hij kreeg een rijverbod en een beperkte boete.

“Ik wist niet dat een elektrische auto zo snel kon optrekken”, legde de man maandagvoormiddag aan de politierechter uit. “Bovendien was het niet duidelijk dat ik me in een zone 30 bevond. Ik kwam uit de Koutermolenstraat waar die snelheidsbeperking wel geldt, maar in de Kleemstraat stond dat bord niet. Pas enkele weken na mijn overtreding werd op het wegdek een aanduiding geschilderd”, aldus de man op de zitting. “In elk geval heb ik de wagen na die testrit niet gekocht. Ik rij nog altijd met mijn elf jaar oude wagen naar mijn werk in de Antwerpse haven.”

Die verplaatsing zal de man binnenkort op een andere manier moeten maken, want de politierechter veroordeelde de beklaagde tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 320 euro.