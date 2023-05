Belangrijkste oppositiepartij van Cambodja wordt uitgesloten van verkiezingen

Volgens partijfunctionarissen zijn de ontbrekende documenten gewoon verloren gegaan. Ze zullen binnen vijf dagen in beroep gaan bij de Constitutionele Raad, zo zei partijwoordvoerder Kimsour Phirith. “De uitsluiting is niet redelijk omdat we sterke steun van de bevolking hebben”, zei hij. “Het is moeilijk voor Cambodja om het pad van de meerpartijendemocratie te bewandelen als we niet kunnen deelnemen aan verkiezingen.”

Als enige partij die sterk genoeg is om de hegemonie van zittend premier Hun Sen bij de stembusgang uit te dagen, wil de Kaarslichtpartij in elk kiesdistrict in het koninkrijk kandidaten op de lijst zetten. Vorige week werd Rong Chhun, een prominente kandidaat van de Kaarslichtpartij die het in zijn kiesdistrict rechtstreeks tegen Hun Sen wilde opnemen, uitgesloten van de verkiezingen vanwege een oude veroordeling.

Ook andere leden zijn vervolgd om politieke redenen, terwijl tientallen activisten van de oppositie zich onlangs bij het kamp van de regering hebben aangesloten. Hun Sen heeft leiders van de oppositie gewaarschuwd niet te demonstreren tegen het verbod, of ze riskeren celstraffen.

Hun Sen — © AFP

38 jaar heerschappij

Ongeveer 9,7 miljoen Cambodjanen zijn geregistreerd om 125 afgevaardigden te kiezen voor de Nationale Vergadering. Hun Sen is opnieuw kandidaat om zijn 38-jarige heerschappij over Cambodja te verlengen en hij heeft zijn zoon Hun Manet publiekelijk gesteund in diens verlangen om hem ooit op te volgen. In 2018 won zijn partij, de Cambodjaanse Volkspartij, alle zetels in het parlement nadat de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij een jaar eerder was ontbonden.

Critici zeggen dat Hun Sen, een van de langstzittende leiders ter wereld, in de aanloop naar de verkiezingen van juli de democratische vrijheden heeft teruggedraaid door de rechtbanken te gebruiken om zijn tegenstanders het zwijgen op te leggen.

In maart werd Kem Sokha, de belangrijkste oppositieleider, veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf wegens verraad. Een andere oppositieleider, Sam Rainsy, leeft sinds 2015 in ballingschap in Frankrijk om de gevangenis te ontlopen vanwege een aantal veroordelingen die volgens hem politiek gemotiveerd zijn.