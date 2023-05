Voormalig priester van Keniaanse sekte vertelt hoe kinderen gruwelijk stierven “om Jezus te ontmoeten”

Een voormalige priester van de Keniaanse sekte Good New International Church, die leden liet verhongeren om “Jezus te ontmoeten”, heeft verteld hoe kinderen van de leden gruwelijk stierven: “Ze werden vijf dagen in hutjes opgesloten zonder eten en drinken.”

Nienke Wensveen Bron: BBC, The New York Times

Paul Mackenzie was de leider van de christelijke sekte Good News International Church. Hij lokte mensen naar het Shakahola-bos in Kenia. Daar overtuigde hij hen om zich uit te hongeren, zodat ze “Jezus zouden ontmoeten”. Dit werd op 14 april bekend bij de autoriteiten, nadat ze een tip kregen van mensenrechtenactivisten. In totaal zijn al 201 lichamen gevonden. Mackenzie en 25 anderen zijn inmiddels gearresteerd.

De voormalige priester van de sekte Titus Katana vertelt tegen The New York Times dat Mackenzie in 2017 al zijn volgers aanraadde om hun kinderen niet naar school te brengen en niet naar een dokter te gaan. Dit zou een zonde zijn. “Hij zei dat hij een onthulling van God had gekregen”, zegt Katana. “Al het slechte begon toen.”

In 2020 groeide de sekte, waar werd gefocust op het einde van de wereld, enorm door corona. De honderden nieuwe sekteleden kregen in januari volgens Katana “nieuwe opdrachten”. Mackenzie had een plan gemaakt om iedereen door verhongering te laten sterven. Hij zou hebben gezegd dat je zo sneller in de hemel komt. Katana was zelf al uit de sekte gegaan en hoorde dit van andere leden. Hij zegt dat hij dit heeft gemeld aan de politie, maar daar zou niks mee gedaan zijn.

De eerste slachtoffers waren kinderen. Katana zegt dat zij in de zon moesten vasten, zodat “ze sneller zouden sterven”. In The Sunday Times zegt hij dat de kinderen vijf dagen lang werden opgesloten in hutten zonder eten en drinken. “Daarna wikkelden ze hen in dekens en begroeven ze hen, zelfs de kinderen die nog steeds ademden”, zegt Katanan.

In maart en april zouden vrouwen dood moeten gaan en daarna zou het de beurt zijn aan mannen. Mackenzie zou zelf in leven blijven om zijn volgers te helpen om “Jezus te ontmoeten” en zou daarna zichzelf ook laten verhongeren. “Ik hoorde de stem van Jezus die zei dat mijn werk om het over het einde der tijden te prediken klaar is”, zegt de sekteleider in maart in een online video.

Een aantal maanden geleden sloot de zwangere vrouw van Steven Mwiti zich met haar kinderen aan bij de sekte. In het bos beviel ze van haar zoon. “Sommige overlevenden zeggen dat ze maar een dag borstvoeding mocht geven”, zegt hij tegen The Sunday Times. “Daarna deden ze zijn ogen dicht en duwden ze een hand op zijn mond en neus, zodat hij stikte. Iedereen klapte en feestte. De zoon die ik nooit heb gekend, ging meteen naar de hemel. Ik zie nu geen reden meer om te blijven leven.”