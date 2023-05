“Bereid jullie voor”, zegt oppositie in ballingschap na speculaties over Loekasjenko

De leidster van de Wit-Russische oppositie in ballingschap, Svetlana Tichanovskaja, heeft maandag alle Wit-Russen opgeroepen zich voor te bereiden op “elk mogelijk scenario”. Ze doet dit op een moment dat er heel wat geruchten gaan over de gezondheidstoestand van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko.

Loekasjenko leidt Wit-Rusland al drie decennia lang met ijzeren hand. De voorbije weken kwam hij minder in beeld en tijdens de militaire parade op 9 mei in Moskou verliet hij de ceremonie vroegtijdig. Sindsdien is hij niet meer in het openbaar verschenen.

LEES OOK. Wat is er aan de hand met Loekasjenko? Steeds meer speculatie over gezondheid van Wit-Russische president

“Verschillende geruchten circuleren over de gezondheid van dictator Loekasjenko”, schreef Tichanovskaja op Twitter. Zij is het belangrijkste oppositielid en leeft in ballingschap in het buitenland. “We moeten ons voorbereiden op elk scenario. Zorgen dat we Wit-Rusland de democratische weg laten inslaan en vermijden dat Rusland kan tussenkomen.”

Sinds 1994

De 68-jarige Loekasjenko leidt Wit-Rusland sinds 1994. Na verkiezingsfraude in 2020, waarbij hij herverkozen werd, startte hij een meedogenloze repressie die nog steeds van kracht is. Door de gespannen relaties die hij heeft met Europa is hij de voorbije jaren nauwer in contact gekomen met de Russische president Vladimir Poetin. De inval van Rusland in Oekraïne wordt dan ook gesteund door Loekasjenko.

Op 9 mei werd door verschillende journalisten opgemerkt dat Loekasjenko moe oogde tijdens de herinneringsfeesten voor de overwinning op nazi-Duitsland in 1945. Sindsdien is de man niet meer in het publiek verschenen en liet hij een ontbijt dat aangeboden werd door Poetin en een toespraak aan oorlogsveteranen aan zich voorbij gaan, daarmee brekend met de traditie.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei maandag aan journalisten die over Loekasjenko’s gezondheidstoestand informeerden dat ze zich enkel moesten baseren op officiële informatie. “En tot op heden is er geen informatie afkomstig uit Minsk”, besloot hij.