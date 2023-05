Dit verdient de gemiddelde Belg: bij één groep is de algemene salarisverhoging veel minder voelbaar

3.486 euro bruto, dat is het doorsnee loon in België. De helft verdient méér, de helft minder. Het bedrag ligt 16 procent hoger dan vijf jaar geleden, maar één groep ziet die stijging niet.

Uit het Salariskompas van Jobat kan je elk jaar opmaken hoeveel de voltijdse werknemers uit jouw sector verdienen en welke extralegale voordelen zij krijgen. 96.000 respondenten gaven een volledige inkijk in hun loonzakje van 2022.

Het resultaat: een brutomaandloon van 3.486 euro. Dat is de mediaan: de helft van de Belgen verdient meer, de andere helft minder. Het gemiddelde maandloon ligt iets hoger (3.881 euro), een gevolg van enkele uitschieters in leidinggevende functies of goedbetalende sectoren als de chemie en de banken. (lees verder onder de tool)

Bekijk hier hoe je loon zich verhoudt tot anderen in je sector.

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn de lonen in België met meer dan 16 procent gestegen. Dat is grotendeels het gevolg van de jaarlijkse indexering door de stijgende levensduurte. Voor alle duidelijkheid: de hoge inflatie van 2022 en de bijbehorende loonindexering van meer dan 10 procent kwamen er pas begin 2023 en zullen pas volgend jaar in de cijfers opduiken.

Bij één groep is de algemene loonstijging veel minder voelbaar. De gemiddelde lonen van starters zijn in 2022 zelfs gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Ook bij mensen met één tot drie jaar ervaring zijn de lonen in vergelijking met vijf jaar geleden veel minder sterk gestegen dan het gemiddelde. De starters van nu houden door de inflatie dus minder over dan de starters van vijf jaar geleden.

“We vermoeden dat de indexering minder meespeelt op het niveau van de starterslonen”, zegt William Visterin, hoofdredacteur van Jobat. “De andere lonen moeten mee evolueren met de index, maar voor de starterslonen zijn het de werkgevers die de lijnen uitzetten.”

Wagen, laptop én gsm

Dat wil overigens niet zeggen dat starters zo veel slechter af zijn dan vroeger. Want bij alle leeftijdscategorieën is het gemiddeld aantal extralegale voordelen gestegen van 5,9 in 2018 naar 6,6 in 2022. Het gaat dan naast een bedrijfswagen en maaltijdcheques bijvoorbeeld ook om een laptop, gsm, de mogelijkheid tot thuiswerk en een internetabonnement thuis. “Er is een gestage evolutie van het aantal extralegale voordelen, die mee het gevolg is van de coronacrisis”, zegt Visterin. “We raden starters altijd aan om niet alleen naar het pure loon te kijken, maar ook naar alle andere aspecten. Die extralegale voordelen worden een alsmaar belangrijker onderdeel, wat in lijn ligt van de individualisering van het loonpakket.” (lees verder onder de grafiek)

Er zijn nog andere redenen waarom het startersloon lager ligt. Zo bleek onlangs uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen dat zeven op de tien werkgevers vinden dat jongeren in het onderwijs onvoldoende worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Het gevolg is dus dat werkgevers in hun ogen nog fors moeten investeren in de opleiding van die jonge starters.

De knik

Na enkele jaren volgt een duidelijke knik in het loon. “Naarmate de loopbaan vordert, maak je een loonsprong”, zegt Visterin. “Na vijf jaar word je interessanter op de arbeidsmarkt. Door de war for talent moeten werkgevers, hoe je het ook draait of keert, zeker vanaf dan een interessant pakket aanbieden.”

Tevredenheid

Wat in het Salariskompas overigens voor alle leeftijdscategorieën opvalt: de gemiddelde lonen zijn dan wel gestegen, de gemiddelde tevredenheid over die lonen is gedaald. Er zijn nu 4 procent minder werknemers die hun loonpakket nog een 8 op 10 of meer geven. De grootste daling is er bij de vrije beroepen en in de land- en tuinbouw. “De druk op de kosten binnen die sector speelt zeker een rol”, klinkt het.

