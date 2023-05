Bijna drie kwart van de Belgische Turken stemde voor Erdogan

In de strijd om het presidentschap haalt Erdogan in België 72,31 procent van de stemmen binnen. Zijn voornaamste tegenstander, de oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu, krijgt 24,65 procent van de stemmen in ons land. De ultranationalist Sinan Ogan krijgt nog 2,15 procent.

Ook in andere landen in West-Europa is Erdogan erg populair bij de Turkse gemeenschap. In Nederland (68,4 procent), Duitsland (65,4 procent), Frankrijk (64,2 procent) en Luxemburg (59,2 procent) kan hij eveneens rekenen op een meerderheid.

In Turkije zelf is de steun voor Erdogan veel minder uitgesproken. Volgens de Turkse verkiezingsautoriteit haalt hij een voorlopige score van 49,5 procent, wat niet genoeg zal zijn om de strijd al in de eerste ronde te beslissen.

Ongeveer 85.000 Turkse burgers hebben in België een stem uitgebracht, zo blijkt nog uit de cijfers van Anadolu. Alle stemmen in ons land zijn intussen geteld.