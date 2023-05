3M ontslaat topmanager kort na promotie wegens “ongepast gedrag”

Chemiebedrijf 3M heeft een van zijn topmanagers, Michael Vale, ontslagen wegens “ongepast gedrag” en inbreuken tegen het bedrijfsbeleid. Hij was drie weken geleden gepromoveerd tot “Group President”, waarbij hij de leiding kreeg over drie van de vier afdelingen van het Amerikaanse bedrijf.

Het ongepaste gedrag had niets te maken met de operationele en financiële werking van het bedrijf, zegt 3M. Verdere details gaf het bedrijf niet. Vale werd onmiddellijk ontslagen. De zoektocht naar een opvolger is al begonnen. In afwachting zullen de managers van de verschillende afdelingen rechtstreeks rapporteren aan CEO Mike Roman.

Het Amerikaanse concern geeft wereldwijd werk aan tienduizenden mensen, van wie het gros in de Verenigde Staten. In België heeft het bedrijf een verkoopkantoor in Diegem en een fabriek in Zwijndrecht. Die fabriek veroorzaakte milieuschade, waardoor het bedrijf honderden miljoenen moet ophoesten voor saneringen en schadevergoedingen.