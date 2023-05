Essevee nadert overeenkomst met D’Hollander en wil ook Vormer overtuigen

Intern is er de voorbije weken stevig gediscussieerd bij Zulte Waregem: zou de club doorgaan met Frederik D’Hollander of niet? De coach kon het behoud niet verzekeren, maar de spelers waren wel tevreden over zijn aanpak. Finaal heeft dat laatste de doorslag gegeven: Essevee is zinnens om D’Hollander het vertrouwen te geven in tweede klasse, met Davy De fauw als assistent. De gesprekken lopen, men verwacht snel een akkoord.

Wat de spelers betreft, legt Zulte Waregem zich niet zomaar neer bij een vertrek van Jelle Vossen (34) en Ruud Vormer (35). De sterkhouders zijn einde contract en hadden al aangegeven geen zin te hebben in de Challenger Pro League, maar Zulte Waregem wil de spelers overtuigen om toch aan boord te blijven. Dat schijnt geen onmogelijke missie te zijn, al zal natuurlijk veel afhangen van de eventuele overige interesse voor Vormer en Vossen.

Alieu Fadera (21) zal wel sowieso Essevee verlaten – voor hem is er veel belangstelling, onder meer van Club en Genk. Maar voorts is het de bedoeling om de betere spelers te houden, want aan de Gaverbeek wil men meteen promoveren.