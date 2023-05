Vanaf juli meer Belgische militairen op operatie in buitenland

De deelname van het Belgische leger aan operaties en missies zal vanaf juli tegen het einde van het jaar groeien naar bijna een duizendtal. Verschillende contingenten zullen in het oosten van Europa actief zijn, in het kader van de maatregelen die de NAVO heeft getroffen om de oostelijke flank te verdedigen.

De Belgische militairen zijn ingezet in operaties van de NAVO, de Europese Unie, de Verenigde Naties, in coalitie en in bilaterale context op vier van de vijf continenten, zo heeft kolonel Etienne Goudemant, een van de verantwoordelijken van de divisie operaties op de generale staf van Defensie, vrijdag uitgelegd.

Op de datum van 12 mei waren ongeveer 250 militairen in operatie. Een duizendtal anderen zijn ingezet in verschillende oefeningen, soms als voorbereiding op een vertrek naar een missie in het buitenland, naast 760 anderen die ‘stand-by’ staan voor een reeks potentiële operaties in België of als reactie buiten de landsgrenzen.

Veel missies

Belgische militairen zijn ingezet in Mali, Mozambique, Niger, Benin, Congo, Tunesië, Mauritanië, Litouwen, Roemenië, Bosnië, Libanon, Koeweit, Jordanië en Irak. Daarnaast zijn er ook nog deelnames aan operaties van de EU, zoals Irini in de Middellandse Zee, of Atalanta van de NAVO voor de kust van de Hoorn van Afrika.

De Belgische Defensie is ook betrokken bij de inspanningen om Oekraïne te helpen in de strijd tegen de Russische invasie, zoals in de Security Assistance Group, maar ook in de Europese militaire steunmissie voor Oekraïne (EUMAM) voor de opleiding van tot 15.000 Oekraïense militairen. Momenteel gaat het om zowat 250 militairen, maar in de tweede helft van het jaar neemt dat toe tot ongeveer 950.

Roemenië

In juli trekt een versterkte gemotoriseerde infanteriecompagnie van ongeveer 300 militairen naar Roemenië om de oostflank van de NAVO te versterken. De militairen zullen er deel uitmaken van een multinationaal bataljon onder Frans bevel. In augustus trekt een contingent van 250 militairen naar Litouwen voor dezelfde opdracht, maar dan onder Duits commando.

Tussen december en maart zullen vier F-16’s en 65 militairen deelnemen aan de luchtpolitiemissie (BAP) van de NAVO voor de bescherming van het luchtruim van de Baltische landen. De Belgische militairen en gevechtsvliegtuigen zullen daarvoor vanuit Litouwen opereren.