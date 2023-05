Weer een nieuwe telg voor ‘Generatie Gent’: ook Bram Lagae mocht van Hein Vanhaezebrouck proeven van het echte werk

Bram Lagae vierde op bezoek bij Cercle zijn debuut in de Gentse hoofdmacht. — © Isosport

De Buffalo’s zetten meer dan ooit in op eigen jeugdspelers. Op bezoek bij Cercle Brugge mocht Bram Lagae zijn debuut vieren bij de Gentse hoofdmacht. De 19-jarige verdediger is zo meteen de volgende in de stilaan indrukwekkende rij van Gentse talenten die onder de hoede van Hein Vanhaezebrouck mochten proeven van het grote werk.

In dit overzichtje hebben jongens zoals Malick Fofana en Ibrahim Salah – ondertussen al verkocht aan Rennes – zonder twijfel ook hun plaats, al staan zij duidelijk ook al verder in hun ontwikkeling. Bovendien zijn er ook nog wel enkele andere jongens die al wel eens deel uitmaakten van de wedstrijdselectie, maar finaal nog niet in actie kwamen bij het team van Hein Vanhaezebrouck. Zo wachten Robbie Van Hauter en Ahmed Abdullahi nog op hun moment de gloire.

Noah De Ridder. — © NDM

Wie wel al eens het truitje van de Gentse voetbaltrots mocht aantrekken, is Noah De Ridder. In de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem verving de 19-jarige middenvelder bij aanvang van de toegevoegde tijd immers Alessio Castro-Montes. Voorlopig bleef het bij die ene keer, maar De Ridder heeft zich dit seizoen ondertussen wel nadrukkelijk als een van de sterkhouders gemanifesteerd bij Jong AA Gent.

Dat geldt zonder meer ook voor Cederick Van Daele. De aanvoerder van de Gentse beloften heeft er een uitstekend seizoen op zitten in eerste nationale en kan er ook ronduit indrukwekkende statistieken voorleggen. Zo telt hij ondertussen als linkerflankspeler liefst tien doelpunten en heeft hij ook een resem assists afgeleverd voor zijn ploegmakkers.

Cederick Van Daele trapte de winnende strafschop binnen tegen Qarabag. — © BELGA

Volbloed Gentenaar Van Daele moest evenwel langer dan hem soms lief was wachten op zijn kans bij de Gentse hoofdmacht. Toch liet hij zich uiteindelijk wel opmerken met onder meer een bekergoal tegen Dessel Sport en een omgezette strafschop in de penaltyreeks tegen Qarabag. Geen wonder dat verschillende eersteklassers, zoals KV Mechelen en KV Kortrijk, al aanklopten bij Van Daele, die de Arteveldestad deze zomer wellicht zal verlaten.

Ook Rune Van Den Bergh heeft ondertussen al zijn debuut in de Jupiler Pro League gevierd bij AA Gent. De 20-jarige middenvelder die zijn contract bij de Buffalo’s ondertussen ook al verlengde tot juni 2025, debuteerde in de slotfase van de partij tegen Seraing en moet bij Jong AA Gent enkel Robbie Van Hauter voor zich dulden in het klassement op basis van aantal gespeelde minuten.

Het meest iconische debuut was evenwel weggelegd voor Brian Agbor, de centrale verdediger met het heerlijke Antwerpse accent werd immers op bezoek bij Club Brugge voor het eerst in de strijd geworpen. Het bleef evenwel niet bij die ene onvergetelijke ervaring, met drie (korte) invalbeurten mag de jonge verdediger duidelijk tevreden terugkijken op het voorbije seizoen.

Brian Agbor. — © NDM

Dat geldt tenslotte ook voor Mathias Fernandez-Pardo, de sierlijke aanvaller die na een passage bij Lille in Gent belandde, mocht in de Conference League voor eigen publiek debuteren tegen Basaksehir en maakt zo ook deel uit van ‘Generatie Gent’. Zaterdag mocht Bram Lagae als voorlopig laatste in de rij, zijn naam bijschrijven op dit stilaan indrukwekkende lijstje van jonge Gentse debutanten. Who’s next?