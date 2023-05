DE INSIDER. Gaat Remco dan toch nog als wereldkampioen naar de Tour? “Die optie komt op tafel. Maar met welke ploeg?”

De roze droom ligt aan flarden, maar nog geen 24 uur na de opgave van Remco Evenepoel wordt al volop gespeculeerd over zijn deelname aan de Tour. Is dat echt een optie, of dromen we nu te hard? Wij belden met wielerreporter Michaël Van Damme, die het hele drama meemaakte vanop de eerste rij. “Remco stelde 7 maanden lang alles in het teken van deze Giro. Hij gaat sowieso eerst zijn tijd nodig hebben om te bekomen.”