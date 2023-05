Ex-werknemer van TikTok: “Communistische Partij in China heeft toegang tot data van alle gebruikers wereldwijd”

De Communistische Partij van de Chinese president Xi Jinping heeft toegang tot de gegevens van alle TikTok-gebruikers in de hele wereld. Dat beweert een gewezen werknemer van Bytedance, het moederbedrijf van TikTok, in zijn aanklacht tegen het bedrijf. Dat ontkent alles.

Yintao ‘Roger’ Yu werkte van augustus 2017 tot november 2017 voor Bytedance, het moederbedrijf van de populaire video-app TikTok. Hij stond er aan het hoofd van het team van ontwikkelaars en technici in de VS. Hij daagt zijn oude werkgever nu voor de rechtbank in San Francisco omdat hij meent dat zijn ontslag niet gerechtvaardigd was.

In die aanklacht tegen Bytedance beweert Yu ook dat de Chinese Communistische Partij (CCP) een kantoor had binnen het bedrijf, alles in de gaten hield en advies gaf over hoe Bytedance de waarden van partij kon uitdragen. “CCP had toegang tot alle gegevens van het bedrijf”, staat volgens CNN te lezen in de aanklacht. “Zelfs data die in de VS opgeslagen werden.” Ook de gegevens van alle gebruikers van TikTok waren dus beschikbaar voor de partij van de Chinese leider Xi Jinping. Yu noemt Bytedance daarom een “nuttig instrument voor propaganda vanwege de Chinese leiders”.

Nog in zijn aanklacht beweert de man dat Bytedance jarenlang bewust heeft deelgenomen aan een “wereldwijd plan” om gegevens te stelen en te profiteren van andermans content.

Bytedance ontkent

Volgens een woordvoerder van het bedrijf klopt er niets van wat Yu zegt. De man zou gewerkt hebben aan de app Flipagram, die om zakelijke redenen afgevoerd werd. “We zijn van plan om vurig te weerleggen wat hij beweert, want dit zijn loze beweringen en beschuldigen.” Volgens de woordvoerder werd Yu zelfs eerder ontslagen dan hij zelf beweert.

De beschuldigingen komen op een moment dat wereldwijd veel ongerustheid is over de app TikTok. Talrijke regeringen, waaronder verscheidene in ons land, hebben al beslist om de app te verbieden op smartphones van ambtenaren. In maart had TikTok-CEO Shou Chew voor het Amerikaanse Congres nog gezegd dat hij nooit bewijs gezien had dat de Chinese overheid toegang had tot gegevens van Amerikaanse gebruikers. “Ze hebben er ons nooit om gevraagd, wij hebben dat niet gegeven.”