Voormalige pornoster wint gemeenteraadsverkiezingen in Duitsland: “Ik zal mijn kiezers niet teleurstellen”

De voormalige pornoactrice en realityster heeft zondag te horen gekregen dat ze verkozen is in de gemeenteraad van Elmshorn, een stad met 52.000 inwoners ten noordwesten van Hamburg. De voormalige Big Brother-deelneemster stond op de tweede plaats op de lijst van de FDP, die in Elmshorn 10,4 procent van de stemmen haalde. “Ik ben echt zo gelukkig. Het harde campagnevoeren heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik zal mijn kiezers niet teleurstellen”, zei ze die avond aan de Duitse krant Bild.

Annina Ucatis-Semmelhaack heeft sinds vorig jaar een relatie met politicus Hagen Reinhold. — © IMAGO/Eventpress

Via Instagram bedankte ze haar stemmers nog voor hun vertrouwen: “Even gemotiveerd als de afgelopen weken gaan we nu met een sterk team aan de slag @fdpelmshorn. Ik wil nogmaals al mijn collega-liberalen bedanken voor hun inzet, want alleen samen hebben we dit mooie resultaat bereikt.”

Een serieuze carrièreswitch voor de vrouw die in 2009 haar pornocarrière – die in de jaren ‘90 begon – opgaf en vervolgens voornamelijk te zien was in realityshows zoals Das perfekte Promi-Dinner, Mieten, kaufen, wohnen, Big Brother en Miami heiß - Anninas American Dream.

Affaire

Semmelhaack raakte in 2022 nog in het nieuws toen aangekondigd werd dat ze een relatie had met FDP-kamerlid Hagen Reinhold. Ze leerde de 45-jarige man kennen tijdens een stage in zijn kantoor. Volgens zijn ex-partner Karoline Preisler zou Reinhold haar bedrogen hebben met de voormalige pornoster in zijn kantoor in Berlijn. Iedereen zou van de affaire geweten hebben, behalve zij, klonk het toen. Na 16 jaar besloot Reinhold zijn vrouw te verlaten voor Semmelhaack.

Voor haar relatie met Reinhodl was Annina Ucatis-Semmelhaack, die economie gestudeerd heeft, getrouwd met de miljonair Theodor Semmelhaack.