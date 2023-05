Eikenprocessierupsen zullen ons dit jaar weinig jeuk bezorgen

Jaren geleden moest het leger zelfs ingezet worden om de eikenprocessierupsenplaag te bestrijden. Maar intussen hebben parasieten als sluipvliegen en -wespen die taak overgenomen. Zo goed zelfs dat we er dit jaar nauwelijks last van zullen ondervinden.

Bij huisartsen en apotheken, vooral in Limburg, was het telkens aanschuiven voor pillen en zalf die de jeuk van de brandhaardjes van de vervelende rupsen draaglijk moesten maken.

“Maar dit jaar zijn er bijna geen”, zegt Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC). Ook vorig jaar was er al weinig hinder.

“Niet alleen in Limburg, ook op andere plaatsen met zandgrond waar de rupsen voorkomen, zal er dit jaar weinig of misschien zelfs geen hinder zijn”, zegt ook Wim Veraghtert van Natuurpunt.

Met dank aan parasieten zoals sluipwespen en -vliegen. Hun aantal is de jongste jaren fors gestegen, zodat het aantal eikenprocessierupsen fors daalde.

Of we er nu ook definitief van verlost zijn, dat durft Veraghtert niet te zeggen.

“Dat gaat meestal in golven. Als het aantal rupsen vermindert, zal ook het aantal sluipvliegen en -wespen fors verminderen bij gebrek aan voldoende voedsel. Daarom loopt er momenteel een onderzoek om te zien of het betere beheer van bermen kan voorkomen dat natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zouden verdwijnen en we opnieuw meer jeuk krijgen door die rupsen.