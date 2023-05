Amerikaans bedrijf belooft gratis televisiescherm, maar tweede scherm eronder toont non-stop reclame

Telly is een Amerikaanse start-up van ondernemer Ilya Pozin, die tien jaar geleden mee aan de wieg stond van de succesvolle gratis streamingdienst Pluto TV. Dat platform werd in 2019 overgenomen door mediaconcern Viacom.

Pozin wil duizenden gratis moderne 4K-televisies met een scherm van 55 inch uitdelen en heeft daarvoor al een online wachtlijst in de Verenigde Staten geopend. De leveringen zouden in de zomer starten.

Het addertje onder het gras: onder het tv-scherm hangt een tweede scherm. Het is een balk waarop naast handige informatie ook reclame zal staan. Die boodschappen blijven steeds zichtbaar.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat de tv data verzamelt over kijkgedrag en “interactie met de televisie”, meldt technologiesite The Verge. Wie daar niet mee instemt, zal de televisie moeten teruggeven of alsnog betalen.