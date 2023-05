SJOTCAST #33. “RWDM zou zijn titel volop moeten vieren, maar de fans worden gegijzeld door onzekerheid”

Sjotcast viert een debuut. In aflevering 33 ontvangt Yanko chef voetbal Ludo Vandewalle en zijn nieuwe compagnon Koen Frans. Terwijl Yanko leert over de gevaren van de perstribune, weigert Ludo nog om een titelfavoriet aan te duiden en geeft Koen tekst en uitleg bij promovendus RWDM.

Transfernieuws voor Sjotcast. Na het vertrek van Gert, Guillaume en Lars krijgt Yanko versterking van Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans. Koen wordt opgenomen in de vaste poule van watchers en zal dus regelmatig te horen zijn in de actua-afleveringen op maandag. Daarnaast zal hij Yanko vervangen als host wanneer nodig én aansluiten in specials, zoals de Sjotcast Late Night-afleveringen.

