Algemene treinstoring rond Antwerpen opgelost, wel nog hele avond vertragingen

Het treinverkeer van en naar Antwerpen, dat maandag sinds 16.35 uur onderbroken was, komt sinds 17.20 uur opnieuw op gang. De avondspits is volledig verstoord en de reizigers moeten nog de hele maandagavond rekening houden met vertragingen en afgeschafte treinen, meldt spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer werd opgehouden in de stations rond Antwerpen: Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Boom, Zwijndrecht, Essen, Lier, Herentals en Turnhout. Het ging om een computerstoring in het seinhuis van Antwerpen-Berchem dat instaat voor de bediening van de seinen en wissels in die zone van en naar Antwerpen.

Ook in West-Vlaanderen zijn er problemen op het spoor. In Kortrijk zijn er problemen aan de bovenleiding. Er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Poperinge en tussen Kortrijk en Roeselare. Er rijden vervangbussen. Tussen Kortrijk en Oudenaarde en Kortrijk en Moeskroen is er beperkt treinverkeer en vertragingen. De problemen zouden daar pas dinsdagochtend opgelost geraken.