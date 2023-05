Politie arresteert ‘9K-vandalen’ die Jan Breydelstadion bekladden voor match tegen KAA Gent

Brugge/Gent

De Brugse politie viel woensdagochtend binnen in verschillende huizen in het onderzoek naar de vernielingen aan het Jan Breydelstadion. In de nacht van 25 op 26 februari hadden vandalen het Jan Breydelstadion stevig beklad met graffiti en brandden ze zelfs ‘9K’ op het middenveld, goed voor tienduizenden euro’s schade. Acht verdachten, voornamelijk uit de regio Gent, werden gearresteerd. Enkelen bekenden meteen.